Десятки дронів, ракети "Кинджал" і не лише. Скільки цілей збила ППО

Під час масованого обстрілу по Україні 11 квітня російські війська застосували більше 80 дронів та ракет, у тому числі "Кинджали". Основний удар дронів припав на Львівську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

"У ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок - Львівська область", - розповів він.

Обстріл України

Російські окупанти під час масованого повітряного удару по Україні 11 квітня, під час якого застосували як дрони, так і ракети, атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в чотирьох областях. Вибухи лунали, зокрема, у Харкові та Львові, у Київській області пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 10 квітня росіяни в черговий раз масштабно атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Дрони атакували південні, центральні та західні області. Крім того, вранці 11 квітня агресор запустив по Україні ракети. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.