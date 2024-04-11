Десятки дронів, ракети "Кинджал" і не лише. Скільки цілей збила ППО
Під час масованого обстрілу по Україні 11 квітня російські війська застосували більше 80 дронів та ракет, у тому числі "Кинджали". Основний удар дронів припав на Львівську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
"У ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок - Львівська область", - розповів він.
Загалом, за його словами, ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків - Саратовська область РФ);
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К (район пусків - Тамбовська область РФ);
- 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської області РФ);
- 40 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда - Крим).
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької області).
Скільки ворожих цілей збила ППО
До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:
- 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 39 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Обстріл України
Російські окупанти під час масованого повітряного удару по Україні 11 квітня, під час якого застосували як дрони, так і ракети, атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в чотирьох областях. Вибухи лунали, зокрема, у Харкові та Львові, у Київській області пошкоджено об'єкт інфраструктури.
Нагадаємо, ввечері 10 квітня росіяни в черговий раз масштабно атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Дрони атакували південні, центральні та західні області. Крім того, вранці 11 квітня агресор запустив по Україні ракети. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.
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