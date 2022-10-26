В ГУР розповіли, яка небезпека є зі сторони Білорусі

Наразі Білорусь не має ударного угруповання, яке було б оснащене належним чином для наступу. Водночас країна проводить навчання особового складу, аби відтягувати увагу та сили України зі сходу та півдня.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.
За словами представника ГУР, починаючи з квітня, Олександр Лукашенко регулярно намагаються уникнути відкритого вторгнення до України, попри те, що він вже давно став учасником цієї війни, коли надав свою територію Росії.
Наразі біля кордонів з Україною розташовані:
"Звичайно, що потенційна небезпека зі сторони Білорусі для України існує. З території РБ здійснюються запуски ударних БПЛА, які Росія закупила в Ірану, туди переміщено літаки МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинджал", - додає Черняк.
Росія тим часом направляє до Білорусі нещодавно мобілізованих громадян. Останні ж також не мають належного озброєння або ж техніки.
"Їх завозять залізничним транспортом. Водночас відремонтовані в Білорусі танки, бронетранспортери відправляють, навпаки, в Росію", - пояснив Черняк.
Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ"
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", Білорусь відвела від прикордонних районів більшість військової техніки та безпосередньо військових. Усі вони були повернуті на місця постійної дислокації.
Тим часом командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський не виключає повторний наступ Росії на північному напрямку.
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