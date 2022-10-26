В ГУР рассказали, какая опасность есть со стороны Беларуси

Пока у Беларуси нет ударной группировки, которая была бы оснащена должным образом для наступления. В то же время страна проводит обучение личного состава, чтобы отвлекать внимание и силы Украины с востока и юга.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.
По словам представителя ГУР, начиная с апреля Александр Лукашенко регулярно пытаются избежать открытого вторжения в Украину, несмотря на то, что он уже давно стал участником этой войны, предоставив свою территорию России.
В настоящее время у границ с Украиной расположены:
"Конечно, что потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины существует. С территории РБ осуществляются запуски ударных БПЛА, которые Россия закупила у Ирана, туда перемещены самолеты МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал", - добавляет Черняк.
Россия в это время направляет в Беларусь недавно мобилизованных граждан. Последние же также не имеют должного вооружения или техники.
"Их завозят железнодорожным транспортом. В то же время, отремонтированные в Беларуси танки, бронетранспортеры отправляют, наоборот, в Россию", - пояснил Черняк.
Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Белорусский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев"
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", Беларусь отвела от приграничных районов большую часть военной техники и непосредственно военных. Все они были возвращены на места постоянной дислокации.
Тем временем командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский не исключает повторное наступление России на северном направлении.
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