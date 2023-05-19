У ГУР розповіли, чому Росія обманює про знищення Patriot

За його словами, безпілотник над Кремлем і його нібито українське походження - це виключно інформаційно-психологічна операція російської влади, спрямована проти власного населення.

"Вони намагаються показати необхідність війни та захисту нібито від України і всього західного світу. Цю інформаційну операцію вони програли - їм не вдалося досягти тих результатів, на які вони очікували. Проте оскільки це вже відбулося і щоб не зазнати ще більших репутаційних втрат, росіяни нібито мали завдати удару у відповідь. При цьому мали знищити щось масштабне", - каже представник воєнної розвідки.

Росіянам цього не вдалося, додав Черняк. Проте вони все одно намагаються показати, що змогли "помститися" і знищили систему Patriot. Тобто в будь-якому разі вони намагаються обернути цю ситуацію на свою користь, каже співрозмовник.

"Якщо говорити загалом про цілі їхніх останніх обстрілів України, то вони намагаються виявляти нашу ППО, відтягувати системи від лінії фронту і вони намагаються дослідити і знищити наші військові об'єкти. Ми вважаємо, що це буде продовжуватися, поки в них буде вистачати ресурсу", - пояснив Черняк.