В ГУР рассказали, почему Россия врет об уничтожении Patriot

По его словам, беспилотник над Кремлем и его якобы украинское происхождение - это исключительно информационно-психологическая операция российской власти, направленная против собственного населения.

"Они пытаются показать необходимость войны и защиты якобы от Украины и всего западного мира. Эту информационную операцию они проиграли - им не удалось достичь тех результатов, которых они ожидали. Однако поскольку это уже произошло и чтобы не понести еще больших репутационных потерь, россияне якобы должны были нанести ответный удар. При этом должны были уничтожить что-то масштабное", - говорит представитель военной разведки.

Россиянам этого не удалось, добавил Черняк. Однако они все равно пытаются показать, что смогли "отомстить" и уничтожить систему Patriot. То есть, во всяком случае, они пытаются обратить эту ситуацию в свою пользу, говорит собеседник.

"Если говорить в целом о целях их последних обстрелов Украины, то они пытаются выявлять нашу ПВО, оттягивать системы от линии фронта и они пытаются исследовать и уничтожить наши военные объекты. Мы считаем, что это будет продолжаться, пока у них будет достаточно ресурса", - поъяснил Черняк.