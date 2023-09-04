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У ГУР розповіли, чим атакували аеродроми "Дягілєво" та "Енгельс" у 2022 році

Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Аеродроми "Дягілєво" та "Енгельс" у грудні 2022 року атакували за допомогою безпілотників Ту-141 "Стриж".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фільм ГУР "Збиті льотчики Росії".

В українській військовій розвідці зазначили, що аеродроми "Дягілєво" та "Енгельс" атакували за допомогою "Стрижей", які були начинені вибухівкою.

Так, на першому аеродромі було пошкоджено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС та бомбардувальник дальньої авіації Ту-22М3.

В Енгельсі ушкодженнь зазнали два літаки Ту-95МС.

Як повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, українські військові не можуть полювати за цими ракетоносіями у повітрі, адже вони запускають ракети по нашій країні з відстані 1000 км і більше.

Атаки на "Дягілєво" та "Енгельс"

5 грудня на двох російських аеродромах у різних областях пролунали вибухи. Росіяни заявляли про нібито атаку дронів та звинуватили в інциденті Україну. При цьому представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов не підтвердив та не спростував причетність України до вибухів на аеродромах РФ 5 грудня.

При цьому видання NYT з посиланням на джерела повідомило, що безпілотники, які атакували аеродроми Росії вранці 5 грудня, були запущені з території України. Один із ударів нібито було завдано за допомогою українського спецназу.

Додамо, що Ту-141 "Стриж" розробили у 1970-х роках та виробляли на Харківському авіазаводі. Цей дрон має 14,3 метра у довжину, розмах його крил складає 3,88 м. БПЛА здатний розвивати швидкість до 1100 км/год та летіти на 1000 км.

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