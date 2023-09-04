В ГУР рассказали, чем атаковали аэродромы "Дягилево" и "Энгельс" в 2022 году

В украинской военной разведке отметили, что аэродромы "Дягилево" и "Энгельс" атаковали с помощью "Стрижей", начиненных взрывчаткой.

Так, на первом аэродроме были повреждены стратегический бомбардировщик Ту-95МС и бомбардировщик дальней авиации Ту-22М3.

В Энгельсе повреждения получили два самолета Ту-95МС.

Как сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, украинские военные не могут охотиться за этими ракетоносителями в воздухе, ведь они запускают ракеты по нашей стране с расстояния 1000 км и более.

Атаки на "Дягилеве" и "Энгельс"

5 декабря на двух российских аэродромах в разных областях раздались взрывы. Россияне заявляли о якобы атаке дронов и обвинили в инциденте Украину. При этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов не подтвердил и не опроверг причастность Украины к взрывам на аэродромах РФ 5 декабря.

При этом издание NYT со ссылкой на источники сообщило, что беспилотники, атаковавшие аэродромы России утром 5 декабря, были запущены с территории Украины. Один из ударов якобы был нанесен с помощью украинского спецназа.

Добавим, что Ту-141 "Стриж" разработали в 1970-х годах и производили на Харьковском авиазаводе. Этот дрон имеет 14,3 метра в длину, размах его крыльев составляет 3,88 м. БПЛА способен развивать скорость до 1100 км/ч и лететь на 1000 км.

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