БПЛА, які атакували аеродроми РФ, летіли з України. Їх координував спецназ, - NYT

Безпілотників, які атакували аеродроми Росії вранці 5 грудня, запустили з території України. Один із ударів нібито було завдано за допомогою українського спецназу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання з посиланням на Міноборони РФ та високопоставленого українського чиновника зазначає, що безпілотників було запущено з території України, і щонайменше одного з ударів було завдано за допомогою спецпідрозділів поблизу бази, які допомагали наводити БПЛА на ціль.

"Удари сигналізували про нову готовність Києва вести бій із базами в тилу Росії, підвищуючи ставки у війні, і вперше продемонстрували здатність України атакувати на такій великій відстані", - йдеться у матеріалі NYT.

Варто зазначити, що українська сторона не підтверджує своєї причетності до вибухів на російських стратегічних аеродромах.