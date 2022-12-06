БПЛА, які атакували аеродроми РФ, летіли з України. Їх координував спецназ, - NYT
Безпілотників, які атакували аеродроми Росії вранці 5 грудня, запустили з території України. Один із ударів нібито було завдано за допомогою українського спецназу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Видання з посиланням на Міноборони РФ та високопоставленого українського чиновника зазначає, що безпілотників було запущено з території України, і щонайменше одного з ударів було завдано за допомогою спецпідрозділів поблизу бази, які допомагали наводити БПЛА на ціль.
"Удари сигналізували про нову готовність Києва вести бій із базами в тилу Росії, підвищуючи ставки у війні, і вперше продемонстрували здатність України атакувати на такій великій відстані", - йдеться у матеріалі NYT.
Варто зазначити, що українська сторона не підтверджує своєї причетності до вибухів на російських стратегічних аеродромах.
Нагадаємо, вчора стало відомо про падіння безпілотників на аеродромах РФ "Енгельс" у Саратовській області та "Дягілєво" в Рязані.
У Міноборони РФ стверджують, що аеропорти атакували українські безпілотники. При цьому, як наголосив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, підтвердити чи спростувати причетність України до вибухів на аеродромах РФ 5 грудня поки що неможливо.
Крім того, вранці 6 грудня вибухи на російській території продовжились. Цього разу безпілотник нібито атакував нафтонакопичувач у районі Курського аеродрому.
Додамо, що, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, вибухи на двох стратегічних аеродромах у РФ 5 грудня можуть зірвати кампанію ракетних ударів по українській інфраструктурі.
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