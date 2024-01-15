В ГУР розповіли, чи наважиться Путін оголосити нову мобілізацію до виборів

За його словами, всі умови для проведення мобілізаційних заходів в Росії створені, зокрема і на законодавчому рівні - облік військовозобов'язаних є, плани щодо формування і відновлення, наприклад, Ленінградського та Московського військових округів теж є і це все буде впливати на мобілізаційні потреби їхніх збройних сил.

"Крім того, ми зараз бачимо, що вся мобілізація здебільшого йде на поповнення втрат, які Російська Федерація несе на нашій території. Щоби створити потужний стратегічний резерв їм справді необхідна мобілізація – це однозначно. Чи наважиться Путін це зробити? До виборів навряд чи. А надалі – будемо дивитися. Зараз ще дуже рано про це говорити. Але всі умови для проведення мобілізації в будь-який час у Росії створені", - зазначив він.

Скільки чоловіків мобілізовує РФ щомісяця?

Скібіцький зазначив, що щодня до лав Збройних сил РФ приходить близько 1000-1100 осіб, тобто приблизно 30 тисяч в місяць.

"Це йде і на поповнення втрат, і на формування резервних полків. Але це не можна назвати прихованою мобілізацією. Давайте так: у них триває мобілізація. Просто це не проводиться так масово, як у жовтні-грудні 2022 року", - зазначив представник ГУР.

У росіян є мотивація йди до армії

Однак, насправді, за словам Скібіцького, у росіян є мотивація йти в армію - це заробітна плата, особливо в кризових регіонах, де або низькі зарплати, або взагалі немає робочих місць.

"Російські військовополонені відверто зізнаються, що пішли в армію, бо там платять, а в нього "іпотека, сім'я і так далі". І цей мотив на сьогодні є основним для тих людей, які добровільно йдуть на мобілізацію, підписують контракти і воюють", - каже він.

При цьому розмір зарплат різний - як пояснив розвідник, все залежить від того, де знаходиться підрозділ, чи веде бойові дії.

"Але у росіян чітко визначено, що день бойових дій - це плюс 8 тисяч рублів до зарплати. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то це приблизно 220-250 тисяч рублів в місяць. Це для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на першій лінії зіткнення", - констатував він.

Мобілізація в Росії

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Тоді, говорячи про темпи, у розвідці називали понад 20 тисяч людей на місяць. Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Крім того, окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

Нагадаємо, раніше представник ГУР Андрій Юсов казав, що Росія може запустити нову хвилю публічної мобілізації вже восени 2023 року.