В ГУР рассказали, решится ли Путин объявить новую мобилизацию до выборов

По его словам, все условия для проведения мобилизационных мероприятий в России созданы, в том числе и на законодательном уровне - учет военнообязанных есть, планы по формированию и восстановлению, например, Ленинградского и Московского военных округов тоже есть и это все будет влиять на мобилизационные потребности их вооруженных сил.

"Кроме того, мы сейчас видим, что вся мобилизация в основном идет на пополнение потерь, которые Российская Федерация несет на нашей территории. Чтобы создать мощный стратегический резерв, им действительно необходима мобилизация – это однозначно. Решится ли Путин это сделать? До выборов вряд ли. А в дальнейшем - будем смотреть. Сейчас еще очень рано об этом говорить. Но все условия для проведения мобилизации в любое время в России созданы", - отметил он.

Сколько мужчин мобилизует РФ ежемесячно?

Скибицкий отметил, что ежедневно в ряды Вооруженных сил РФ приходит около 1000-1100 человек, то есть примерно 30 тысяч в месяц.

"Это идет и на пополнение потерь, и на формирование резервных полков. Но это нельзя назвать скрытой мобилизацией. Давайте так: у них идет мобилизация. Просто это не проводится так массово, как в октябре-декабре 2022 года", - отметил представитель ГУР. .

У россиян есть мотивация иди в армию

Однако, по словам Скибицкого, у россиян есть мотивация идти в армию – это заработная плата, особенно в кризисных регионах, где либо низкие зарплаты, либо вообще нет рабочих мест.

"Российские военнопленные откровенно признаются, что ушли в армию, потому что там платят, а у него "ипотека, семья и так далее". И этот мотив на сегодняшний день является основным для тех людей, которые добровольно идут на мобилизацию, подписывают контракты и воюют", – говорит он.

При этом размер зарплат разный - как объяснил разведчик, все зависит от того, где находится подразделение, ведет ли боевые действия.

"Но у россиян четко определено, что день боевых действий - это плюс 8 тысяч рублей к зарплате. Если говорить в абсолютных цифрах, то это примерно 220-250 тысяч рублей в месяц. Это для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях на первой линии столкновения", - констатировал он.

Мобилизация в России

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Тогда, говоря о темпах, в разведке называли более 20 тысяч человек в месяц. Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Кроме того, оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченнной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

Напомним, ранее представитель ГУР Андрей Юсов говорил, что Россия может запустить новую волну публичной мобилизации уже осенью 2023 года.