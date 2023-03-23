У ГУР розповіли, чи є зараз загроза нападу з Білорусі

"Рівень загрози низький. Там зараз на ротаційній основі продовжується підготовка російського особового складу. На сьогодні це 4200 військовослужбовців. Це не те угруповання, яке може використовуватися для наступальних дій на півночі", - сказав він.

За його словами, цей особовий склад після підготовки з Білорусі перекидають на Схід та Південний схід України. Спочатку готувалася 2-а дивізія 1 танкової армії, потім 6-а дивізія 3-го корпусу і територіальні війська. Більшість з них зараз заведена на територію Донецької та Луганської областей.

"Ми не бачимо накопичення військ у Білорусі, а тим паче - створення ударного угруповання. Тому ми оцінюємо сухопутну загрозу з Білорусі як низьку. Можливе нанесення повітряних ударів, ракетних ударів, тому що там залишається дивізіон "Іскандерів",- Скібіцький.