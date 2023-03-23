У ГУР розповіли, чи є зараз загроза нападу з Білорусі

Українська розвідка не бачить накопичення російських військ у Білорусі, а тим паче - створення ударного угруповання.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.
"Рівень загрози низький. Там зараз на ротаційній основі продовжується підготовка російського особового складу. На сьогодні це 4200 військовослужбовців. Це не те угруповання, яке може використовуватися для наступальних дій на півночі", - сказав він.
За його словами, цей особовий склад після підготовки з Білорусі перекидають на Схід та Південний схід України. Спочатку готувалася 2-а дивізія 1 танкової армії, потім 6-а дивізія 3-го корпусу і територіальні війська. Більшість з них зараз заведена на територію Донецької та Луганської областей.
"Ми не бачимо накопичення військ у Білорусі, а тим паче - створення ударного угруповання. Тому ми оцінюємо сухопутну загрозу з Білорусі як низьку. Можливе нанесення повітряних ударів, ракетних ударів, тому що там залишається дивізіон "Іскандерів",- Скібіцький.
Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що станом на сьогодні ударних ворожих формувань з боку Білорусії не виявлено.
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