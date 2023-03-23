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В ГУР рассказали, есть ли сейчас угроза нападения из Беларуси

Фото: российская армия не готовится к наступлению из Беларуси (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Украинская разведка не видит накопления российских войск в Беларуси, а тем более - создания ударной группировки.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Уровень угрозы низкий. Там сейчас на ротационной основе продолжается подготовка российского личного состава. На сегодняшний день это 4200 военнослужащих. Это не та группировка, которая может использоваться для наступательных действий на севере", - сказал он.

По его словам, этот личный состав после подготовки из Беларуси перебрасывается на восток и юго-восток Украины. Сначала готовилась 2-я дивизия 1-й танковой армии, затем 6-я дивизия 3-го корпуса и территориальные войска. Большинство из них сейчас заведены на территорию Донецкой и Луганской областей.

"Мы не видим накопления войск в Беларуси, а тем более - создания ударной группировки. Поэтому мы оцениваем сухопутную угрозу из Беларуси как низкую. Возможно нанесение воздушных ударов, ракетных ударов, потому что там остается дивизион "Искандеров", - Скибицкий.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью РБК-Украина заявил, что по состоянию на сегодняшний день ударных вражеских формирований со стороны Белоруссии не выявлено.

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