У ГУР розкрили реальні цілі Росії в Африці

Він зауважив, що Африка складається з понад 50 держав-членів ООН, що для РФ є великим "банком голосів". За його допомогою Кремль може створити так званий опозиційний блок на міжнародній арені та ілюзію того, що РФ залишається впливовою світовою державою, а також просувати наратив про так званий "багатополярний світ".

Крім того, Росія отримує доступ до цінних природних ресурсів: золота, алмазів, урану та нафти. Зокрема, країну-агресорку цікавить багатий на ресурси регіон Сахель.

"Однак, коли росіяни отримують доступ до африканських родовищ цінних матеріалів, вони поводяться як колоніальні експлуататори в найгіршому сенсі цього слова. Це часто закінчується екологічною катастрофою", - наголосив Черняк.

Як приклад він назвав Судан, де росіяни забруднили водні ресурси ртуттю під час видобутку золота.

Контрабанда та дешеві найманці

Кремль також використовує Африку для контрабанди та намагається знайти там способи обходу санкцій для підтримки своєї економіки та отримання технологій для виробництва зброї.

"Крім того, Росія розглядає Африку як джерело найдешевших найманців для своєї злочинної війни проти України. У багатьох випадках це робиться шляхом обману - людям обіцяють роботу, але після прибуття до Росії їх відправляють на "м’ясні штурми", - зазначив Черняк.

Він зауважив, що ГУР повідомляло про чимало показових випадків загибелі громадян африканських країн на війні.