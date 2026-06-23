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У ГУР розкрили реальні цілі Росії в Африці

22:53 23.06.2026 Вт
2 хв
Для Кремля Африка - не лише джерело найдешевших найманців
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російські військові в Африці переслідують кілька цілей (Getty Images)

Росія використовує країни Африки для обходу санкцій, грабунку корисних копалин та вербування найманців на війну проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заявив в інтерв'ю KyivPost.

Він зауважив, що Африка складається з понад 50 держав-членів ООН, що для РФ є великим "банком голосів". За його допомогою Кремль може створити так званий опозиційний блок на міжнародній арені та ілюзію того, що РФ залишається впливовою світовою державою, а також просувати наратив про так званий "багатополярний світ".

Крім того, Росія отримує доступ до цінних природних ресурсів: золота, алмазів, урану та нафти. Зокрема, країну-агресорку цікавить багатий на ресурси регіон Сахель.

"Однак, коли росіяни отримують доступ до африканських родовищ цінних матеріалів, вони поводяться як колоніальні експлуататори в найгіршому сенсі цього слова. Це часто закінчується екологічною катастрофою", - наголосив Черняк.

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Як приклад він назвав Судан, де росіяни забруднили водні ресурси ртуттю під час видобутку золота.

Контрабанда та дешеві найманці

Кремль також використовує Африку для контрабанди та намагається знайти там способи обходу санкцій для підтримки своєї економіки та отримання технологій для виробництва зброї.

"Крім того, Росія розглядає Африку як джерело найдешевших найманців для своєї злочинної війни проти України. У багатьох випадках це робиться шляхом обману - людям обіцяють роботу, але після прибуття до Росії їх відправляють на "м’ясні штурми", - зазначив Черняк.

Він зауважив, що ГУР повідомляло про чимало показових випадків загибелі громадян африканських країн на війні.

Нагадаємо, РФ розгорнула в Африці масштабну мережу вербування найманців для участі у війні проти України. Під прикриттям пропозицій роботи Кремль схиляє громадян майже 40 африканських держав до вступу в російські військові формування.

Зазначимо, для реалізації цієї кампанії Москва залучає не лише посередників, а й дипломатичні представництва та культурні ініціативи. Зокрема, в Республіці Того відкрили так званий "русскій дом", який офіційно позиціонують як культурний центр.

Насправді, за декларованою гуманітарною діяльністю приховується поширення російської пропаганди, дезінформації та вербування місцевих жителів до лав окупаційних військ.

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Російська ФедераціяАфрика