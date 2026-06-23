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В ГУР раскрыли реальные цели России в Африке

22:53 23.06.2026 Вт
2 мин
Для Кремля Африка - не только источник самых дешевых наемников
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российские военные в Африке преследуют несколько целей (Getty Images)

Россия использует страны Африки для обхода санкций, грабежа полезных ископаемых и вербовки наемников на войну против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил в интервью KyivPost.

Он отметил, что Африка состоит из более чем 50 государств-членов ООН, что для РФ является крупным "банком голосов". С его помощью Кремль может создать так называемый оппозиционный блок на международной арене и иллюзию того, что РФ остается влиятельным мировым государством, а также продвигать нарратив о так называемом "многополярном мире".

Кроме того, Россия получает доступ к ценным природным ресурсам: золоту, алмазам, урану и нефти. В частности, страну-агрессор интересует богатый ресурсами регион Сахель.

"Однако когда россияне получают доступ к африканским месторождениям ценных материалов, они ведут себя как колониальные эксплуататоры в худшем смысле этого слова. Это часто заканчивается экологической катастрофой", - подчеркнул Черняк.

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В качестве примера он назвал Судан, где россияне загрязнили водные ресурсы ртутью во время добычи золота.

Контрабанда и дешевые наемники

Кремль также использует Африку для контрабанды и пытается найти способы обхода санкций для поддержки своей экономики и получения технологий для производства оружия.

"Кроме того, Россия рассматривает Африку как источник самых дешевых наемников для своей преступной войны против Украины. Во многих случаях это делается путем обмана - людям обещают работу, но по прибытии в Россию их отправляют на "мясные штурмы", - отметил Черняк.

Он отметил, что ГУР сообщало о многих показательных случаях гибели граждан африканских стран на войне.

Напомним, РФ развернула в Африке масштабную сеть вербовки наемников для участия в войне против Украины. Под прикрытием предложений работы Кремль склоняет граждан почти 40 африканских государств к вступлению в российские военные формирования.

Отметим, что для реализации этой кампании Москва привлекает не только посредников, но и дипломатические представительства и культурные инициативы. В частности, в Республике Того открыли так называемый "русский дом", который официально позиционируется как культурный центр.

На самом деле, за декларируемой гуманитарной деятельностью скрывается распространение российской пропаганды, дезинформации и вербовки местных жителей в ряды оккупационных войск.

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