У ГУР розкрили деталі про новий "Шахед" з ракетою: як працює та з чого складається

Зазначається, що РФ адаптувала авіаційну ракету класу "повітря-повітря" Р-60 для встановлення на дрони з метою ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на російські безпілотники.

Конструкція нового дрону

Ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД встановлюється на спеціальний кронштейн, розташований у верхній передній частині фюзеляжу дрона.

БпЛА оснащено двома мережевими камерами – у носовій частині та позаду пускового пристрою ракети. Передача відео та команд управління здійснюється через китайський mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

Електронна "начинка" також включає одноплатний мікрокомп’ютер Raspberry Pi 4, трекер і два GSM-модеми для передачі телеметрії. Країни походження електронної компонентної бази залишаються стандартними для російських БпЛА цього типу: США, Китай, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Британія.

Як працює новий дрон

Ймовірний принцип застосування ракет полягає в передачі зображення з камер, встановлених на дрон, через mesh-модем оператору, який, у разі появи українського літака чи гелікоптера в зоні ураження, подає блоку автоматики ракети команду на її пуск.

Після пуску, теплова головка самонаведення Р-60 самостійно захоплює ціль. Ймовірний також варіант з попереднім захопленням цілі головкою самонаведення та передачі відповідної інформації оператору, який дає команду на пуск.

Основна мета нової розробки – створення загрози для української армійської та тактичної авіації, зниження ефективності її роботи з перехоплення ворожих БпЛА.