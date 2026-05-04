ГУР "разобрало" новый дрон России с ИИ: чьи запчасти в нем

ГУР Украины обнаружило, что в российском дроне "Клин" используются компоненты производства Китая, США, Австралии, Швейцарии, Тайваня и Южной Кореи. Россияне продолжают привлекать иностранные детали к своему вооружению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины на портале War&Sanctions.

По имеющейся информации, беспилотник "Клин" разработан и изготавливается российской компанией "Робоавиа". Аппарат имеет фюзеляж типа "дельта-крыло" длиной 1,6 метра и размах крыльев 1,9 метра.

Дрон оснащен бесколлекторным электродвигателем Scorpion F-4225-500KV V2 китайского производства. Питание обеспечивают две облегченные аккумуляторные батареи типа Li-AFB.



Важным отличием "Клина" является использование технологии машинного зрения, позволяющей беспилотнику автоматически обнаруживать и захватывать цель без прямого управления оператором.

Эта функция реализована на базе компьютерного модуля Nvidia Jetson TX2 американского производства. Подобные решения уже использовались в других российских беспилотниках, в частности "Ланцет", Zala и "Герань-2".



В качестве полетного контроллера используется доступное коммерческое решение Cube Orange (Австралия), навигационная система реализована модулем Holybro F9P (КНР), который для повышения точности имеет режим RTK (Real-Time Kinematic). Связь обеспечивает радиомодем LoRa, основным элементом которого является радиомодуль Ra-01H производства Ai-Thinker (Китай).



Кроме того, в составе электроники беспилотника обнаружены компоненты производства США, Швейцарии, Тайваня и Южной Кореи.



"Клин" может нести кумулятивную или фугасную боевую часть весом до 5 кг. Еще одним характерным отличием данного БпЛА является наличие развитого переднего управляющего сопротивления, которое позволяет корректировать курс захода на цель при различных углах атаки на различной скорости.



Заявленная противником максимальная скорость при заходе на цель - 300 км/ч.

По данным разведки, противник работает над несколькими вариантами системы "Клин" - для применения как на суше, так и на море.

В морской модификации подрыв цели осуществляется с помощью радара, тогда как в наземной версии для этого используется лидар.

Кроме того, разведка обнародовала интерактивную 3D-модель беспилотника и подробную информацию о его компонентах, что позволяет лучше оценить его технологические возможности.

Инфографика: Главное управление разведки МОУ