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ГУР: Росія відчуває дефіцит ракет, але робить вигляд, ніби має великі запаси

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Субота 31 грудня 2022 05:45
ГУР: Росія відчуває дефіцит ракет, але робить вигляд, ніби має великі запаси Фото: Росія відчуває дефіцит ракет, але робить вигляд, ніби має великі запаси (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські запаси високоточного озброєння вже значною мірою витрачені. Для атак по Україні ворог використовує ракети, які нещодавно виготовив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"РФ відчуває дефіцит, але все одно намагається робити вигляд, ніби має багато запасів. Якщо говоримо про можливість виробляти й поповнювати ці запаси - то вони не відповідають потребам на фронті", - вказав він.

Юсов пояснив, що окупанти виготовляють "Калібри" та одразу ж використовують їх для терористичних атак по енергетичній інфраструктурі, щоб підтримати психологічну операцію й переконати у наявності великих запасів високоточного озброєння.

"Але вони не зможуть завдавати масовані удари в такому темпі. Всі ракети відразу з конвеєра йдуть на фронт. А стратегічні запаси закінчуються, ці запаси становлять вже менше 30% від загальної кількості", - підсумував розвідник.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що деякі ракети, які Росія використовує під час обстрілів по території України, йдуть фактично з конвеєра.

Ворог витрачає на удари більше запасів, ніж може поповнити.

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