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ГУР: Россия испытывает дефицит ракет, но делает вид, будто имеет большие запасы

Новина українською →
Суббота 31 декабря 2022 05:45
ГУР: Россия испытывает дефицит ракет, но делает вид, будто имеет большие запасы Фото: Россия испытывает дефицит ракет, но делает вид, будто имеет большие запасы (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские запасы высокоточного вооружения уже в значительной степени израсходованы. Для атак по Украине враг использует ракеты, которые недавно изготовил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"РФ испытывает дефицит, но все равно пытается делать вид, что имеет много запасов. Если говорим о возможности производить и пополнять эти запасы - то они не отвечают потребностям на фронте", - указал он.

Юсов объяснил, что оккупанты производят "Калибры" и сразу же используют их для террористических атак по энергетической инфраструктуре, чтобы поддержать психологическую операцию и убедить в наличии больших запасов высокоточного вооружения.

"Но они не смогут наносить массированные удары в таком темпе. Все ракеты сразу с конвейера уходят на фронт. А стратегические запасы заканчиваются, эти запасы составляют уже менее 30% от общего количества", - подытожил разведчик.

Напомним, ранее пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что некоторые ракеты, которые Россия использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера.

Враг тратит на удары больше запасов, чем может пополнить.

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