ГУР: Россия испытывает дефицит ракет, но делает вид, будто имеет большие запасы

Российские запасы высокоточного вооружения уже в значительной степени израсходованы. Для атак по Украине враг использует ракеты, которые недавно изготовил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"РФ испытывает дефицит, но все равно пытается делать вид, что имеет много запасов. Если говорим о возможности производить и пополнять эти запасы - то они не отвечают потребностям на фронте", - указал он.

Юсов объяснил, что оккупанты производят "Калибры" и сразу же используют их для террористических атак по энергетической инфраструктуре, чтобы поддержать психологическую операцию и убедить в наличии больших запасов высокоточного вооружения.

"Но они не смогут наносить массированные удары в таком темпе. Все ракеты сразу с конвейера уходят на фронт. А стратегические запасы заканчиваются, эти запасы составляют уже менее 30% от общего количества", - подытожил разведчик.