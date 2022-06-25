UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ГУР рассказали, сколько войск Россия может дополнительно перебросить в Украину

Фото: оккупанты в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко, Ульяна Безпалько

В боевых действиях на территории Украины Россия уже задействовала 105 батальонных тактических групп. При этом их количество может возрасти.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Если будет принято такое решение, то, по сути, резервы есть. На сегодняшний день в боевых действиях на нашей территории участвует 105 батальонных тактических групп (БТГр). Мы считаем, что общая численность, которая может быть сейчас немедленно применена – ориентировочно 150-160 БТГр", - сказал он.

По словам представителя украинской разведки, россияне держат резерв на тот случай, если возникнет необходимость переброски на более важные или угрожающие направления боевых действий.

Стоит отметить, что каждая батальонная тактическая группа насчитывает примерно 600-800 офицеров и солдат.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские войска понесли большие потери под Изюмом в Харьковской области, у них недостаточно личного состава для захвата Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФВойна в Украине