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Россиянам некого бросать на "освобождение" Донецкой области, - Арестович

Новина українською →
Украина, Пятница 24 июня 2022 22:42
Россиянам некого бросать на "освобождение" Донецкой области, - Арестович Фото: Алексей Арестович, советник председателя ОП (24tv ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска понесли большие потери под Изюмом в Харьковской области, у них недостаточно личного состава для захвата Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника председателя Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

Он отметил, что под Изюмом украинские военные попали в полевой пункт управления одной из росстйских дивизий, которого теперь не существует.

Арестович добавил, что российские войска несут многочисленные потери на этом направлении.

"Там тяжело наступать российским войскам, потери, потери, потери. Очень сильно там болезненно. Физически некого бросать на "освобождение" Донецкой области", - сказал он.

Напомним, россияне временно захватили Николаевку в Донецкой области.

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