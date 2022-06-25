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У ГУР розповіли, скільки військ Росія може додатково перекинути в Україну

Фото: окупанти в Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У бойових діях на території України Росія вже задіяла 105 батальйонних тактичних груп. При цьому їх кількість може зрости.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Якщо буде прийнято таке рішення, то, по суті, резерви є. На сьогоднішній день в бойових діях на нашій території бере участь 105 батальйонних тактичних груп (БТГр). Ми вважаємо, що загальна чисельність, яка може бути зараз негайно застосована - орієнтовно 150-160 БТГр", - сказав він.

За словами представника української розвідки, росіяни тримають резерв на той випадок, якщо виникне необхідність перекидання на більш важливі або загрозливі напрямки бойових дій.

Варто відзначити, що кожна батальйонна тактична група налічує приблизно 600-800 офіцерів і солдатів.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські війська зазнали великих втрат під Ізюмом на Харківщині, у них недостатньо особового складу для захоплення Донецької області.

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