ГУР працює: в мережі показали супутникові знімки з авіаційними втратами РФ в Криму

Ілюстративне фото: Головне управління розвідки Міноборони України (Армія Інформ)
Автор: Антон Корж

В мережі з'явилися супутникові знімки, які підтверджують втрати росіян в авіації внаслідок дронових ударів Головного розвідувального управління Міноборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію військового оглядача AviVector.

Зокрема на опублікованих ним фото аеродромів у тимчасово окупованій Качі та поблизу т.о. Севастополя зафіксовано знищений Ан-26 та пошкоджені літаки-амфібії Бе-12.

"На авіабазі базувалися 5 літаків Бе-12 (Mail), 1 літак Ан-26 (Curl), 3 літаки МіГ-29К (Fulcrum-D), 4 вертольоти Мі-8 (Hip) та 4 вертольоти Ка-27/29 (Helix)", - написав він.

Оглядач нагадав, що протягом останнього тижня ГУР МО заявило про знищення двох літаків Бе-12, двох літаків Ан-26 та чотирьох вертольотів Мі-8 у Криму. Аналіз фото підтвердив повне знищення одного Ан-26 (б/н RF-46878), другий Ан-26 ідентифікувати не вдалося.

Також зафіксовано пошкодження двох Бе-12, які після удару ГУР МО вивезли з бази. На місці атаки видно кратер від вибуху. Вертоліт Мі-8АМТШ в Качі вцілів, але в районі Сімферополя оглядач виявив знищений Мі-8 та ще один такий же пошкоджений вертоліт.

 

 

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що українські спецпризначенці провели чергову успішну операцію у тимчасово окупованому Криму, знищивши два транспортні Ан-26 та кілька РЛС.

До цього оператори ГУР МО України "Примари" вперше в історії знищили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" на аеродромі Кача в Криму. Також "під роздачу" потрапив російський вертоліт Мі-8.

