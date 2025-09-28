ГУР работает: в сети показали спутниковые снимки с авиационными потерями РФ в Крыму

В частности, на опубликованных им фото аэродромов во временно оккупированной Каче и вблизи т.н. Севастополя зафиксировано уничтоженный Ан-26 и поврежденные самолеты-амфибии Бе-12.

"На авиабазе базировались 5 самолетов Бе-12 (Mail), 1 самолет Ан-26 (Curl), 3 самолета МиГ-29К (Fulcrum-D), 4 вертолета Ми-8 (Hip) и 4 вертолета Ка-27/29 (Helix)", - написал он.

Обозреватель напомнил, что в течение последней недели ГУР МО заявило об уничтожении двух самолетов Бе-12, двух самолетов Ан-26 и четырех вертолетов Ми-8 в Крыму. Анализ фото подтвердил полное уничтожение одного Ан-26 (б/н RF-46878), второй Ан-26 идентифицировать не удалось.

Также зафиксировано повреждение двух Бе-12, которые после удара ГУР МО вывезли с базы. На месте атаки виден кратер от взрыва. Вертолет Ми-8АМТШ в Каче уцелел, но в районе Симферополя обозреватель обнаружил уничтоженный Ми-8 и еще один такой же поврежденный вертолет.