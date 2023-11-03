В ГУР пояснили, чому в Кремлі відклали оголошення офіційної мобілізації

"Рішення про нову хвилю публічної мобілізації серйозно розглядалось і буквально лежало на столі воєнно-політичного керівництва держави-агресора. Тим не менш, це рішення так і не було втілено і наразі відкладено через різні причини", - пояснив він.

Зокрема, як зазначив Юсов, через побоювання дестабілізаційних та протестних процесів всередині Російської Федерації, яка "насправді є вкрай нестабільним утворенням із купою внутрішніх проблем".

"Перша хвиля цієї так званої часткової мобілізації частину цих проблем дуже яскраво підсвітила. Тому таке рішення розглядається, але станом на зараз воно не ухвалене", - додав представник розвідки, зазначивши, що немалу роль в цьому відіграють березневі президентські вибори в РФ - фактор, на який у Кремлі зважають.

Мобілізація в Росії

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Нині її темпи становлять понад 20 тисяч людей на місяць. Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Крім того, окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

Нагадаємо, ранішеи Юсов казав, що Росія може запустити нову хвилю публічної мобілізації вже восени. При цьому у Кремль думають над тим, як підвищити готовність населення "йти на забій".