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В ГУР объяснили, почему в Кремле отложили объявление официальной мобилизации

Фото: в ГУР объяснили, почему в Кремле отложили объявление официальной мобилизации (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Решение об объявлении официальной мобилизации в России уже лежало на столе в Кремле, но его отложили по нескольким причинам. В частности, из-за президентских выборов, которые должны состояться весной 2024 года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

"Решение о новой волне публичной мобилизации серьезно рассматривалось и буквально лежало на столе военно-политического руководства государства-агрессора. Тем не менее, это решение так и не было воплощено и отложено по разным причинам", - пояснил он.

В частности, как отметил Юсов, из-за опасений дестабилизационных и протестных процессов внутри Российской Федерации, которая "на самом деле крайне нестабильное образование с кучей внутренних проблем".

"Первая волна этой так называемой частичной мобилизации часть этих проблем очень ярко подсветила. Поэтому такое решение рассматривается, но по состоянию на данный момент оно не принято", - добавил представитель разведки, отметив, что немалую роль в этом играют мартовские президентские выборы в РФ - фактор, на который в Кремле обращают внимание.

Мобилизация в России

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Сейчас ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц. Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Кроме того, оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченнной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

Напомним, ранее Юсов говорил, что Россия может запустить новую волну публичной мобилизации уже осенью. При этом в Кремле думают над тем, как повысить готовность населения "идти на убой".

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