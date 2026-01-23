UA

В ГУР порахували, скільки РФ витратила на масований обстріл України 20 січня

Ілюстративне фото: в ніч на 20 січня РФ випустила по Україні сотні ракет та дронів (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерій Ульяненко

Масований комбінований обстріл України 20 січня обійшовся Росії у понад 131 млн доларів. Це зіставно з третиною річного бюджету деяких російських регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР в Telegram.

В ніч на 20 січня вдарила по території України із застосуванням загалом 372 засобів повітряного нападу. Серед них: балістичні ракети "Іскандер", гіперзвукова "Циркон", крилаті ракети Х-101, навчальні РМ-48У, а також безпілотники "Герань", "Гарпія" та "Гербера".

Загальна вартість використаного для обстрілу України озброєння перевищує 131 мільйон доларів.

В ГУР повідомили, що це дорівнює річному бюджету Великого Новгороду з населенням близько 220 тисяч осіб. Також це зіставно з третиною річного бюджету деяких регіонів країни-агресорки.

"За таку суму можна було б збудувати сучасний, повністю укомплектований онкологічний центр, здатний рятувати тисячі життів. Крім того, цих коштів вистачило б на реалізацію сотень регіональних і національних соціальних проєктів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що такі витрати на масований обстріл відбуваються на тлі рекордного дефіциту бюджету. У 2025 році він сягнув 70 млрд доларів або близько 2,6% ВВП.

Нічний обстріл України 20 січня

Нагадаємо, що в ніч на 20 січня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Під ударом були Київ, Дніпро, Вінниччина, Чорноморськ та інші регіони. Було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, загинули й отримали поранення люди.

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Україна за добу до масованого обстрілу країни-агресорки отримала ракети для систем ППО. Вони допомогли відбити ворожий обстріл в ніч на 20 січня.

Більше подробиць про ворожий комбінований удар в ніч на 20 січня - у матеріалі РБК-Україна.

