В ГУР порахували, скільки РФ витратила на масований обстріл України 20 січня

В ніч на 20 січня вдарила по території України із застосуванням загалом 372 засобів повітряного нападу. Серед них: балістичні ракети "Іскандер", гіперзвукова "Циркон", крилаті ракети Х-101, навчальні РМ-48У, а також безпілотники "Герань", "Гарпія" та "Гербера".

Загальна вартість використаного для обстрілу України озброєння перевищує 131 мільйон доларів.

В ГУР повідомили, що це дорівнює річному бюджету Великого Новгороду з населенням близько 220 тисяч осіб. Також це зіставно з третиною річного бюджету деяких регіонів країни-агресорки.

"За таку суму можна було б збудувати сучасний, повністю укомплектований онкологічний центр, здатний рятувати тисячі життів. Крім того, цих коштів вистачило б на реалізацію сотень регіональних і національних соціальних проєктів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що такі витрати на масований обстріл відбуваються на тлі рекордного дефіциту бюджету. У 2025 році він сягнув 70 млрд доларів або близько 2,6% ВВП.