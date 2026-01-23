RU

В ГУР посчитали, сколько РФ потратила на массированный обстрел Украины 20 января

Иллюстративное фото: в ночь на 20 января РФ выпустила по Украине сотни ракет и дронов (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерий Ульяненко

Массированный комбинированный обстрел Украины 20 января обошелся России в более 131 млн долларов. Это сопоставимо с третью годового бюджета некоторых российских регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР в Telegram.

В ночь на 20 января ударила по территории Украины с применением в целом 372 средств воздушного нападения. Среди них: баллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковая "Циркон", крылатые ракеты Х-101, учебные РМ-48У, а также беспилотники "Герань", "Гарпия" и "Гербера".

Общая стоимость использованного для обстрела Украины вооружения превышает 131 миллион долларов.

В ГУР сообщили, что это равно годовому бюджету Великого Новгорода с населением около 220 тысяч человек. Также это сопоставимо с третью годового бюджета некоторых регионов страны-агрессора.

"За такую сумму можно было бы построить современный, полностью укомплектованный онкологический центр, способный спасать тысячи жизней. Кроме того, этих средств хватило бы на реализацию сотен региональных и национальных социальных проектов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что такие расходы на массированный обстрел происходят на фоне рекордного дефицита бюджета. В 2025 году он достиг 70 млрд долларов или около 2,6% ВВП.

 

Ночной обстрел Украины 20 января

Напомним, что в ночь на 20 января россияне совершили очередную комбинированную атаку по Украине. Под ударом были Киев, Днепр, Винницкая область, Черноморск и другие регионы. Была повреждена энергетическая инфраструктура, погибли и получили ранения люди.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина за сутки до массированного обстрела страны-агрессора получила ракеты для систем ПВО. Они помогли отразить вражеский обстрел в ночь на 20 января.

Больше подробностей о вражеском комбинированном ударе в ночь на 20 января - в материале РБК-Украина.

