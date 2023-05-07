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В ГУР попередили про ймовірність російських провокацій на 9 травня

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Неділя 07 травня 2023 10:57
В ГУР попередили про ймовірність російських провокацій на 9 травня Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (suspilne.media)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти можуть вдатись до провокацій на 9 травня. Ворог часто обирає для цього символічні дати.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу розвідки.

"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", - розповів Юсов.

За словами представника ГУР, ворог може спрямувати провокації й проти Білорусі. Наприклад, здійснити операцію під фальшивим прапором з метою втягнути білоруську армію у війну проти нашої країни.

"Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", - підкреслив Юсов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в низці областей України, 8 та 9 травня, шкільні заклади переведуть на дистанційну форму навчання.

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