В ГУР попередили про ймовірність російських провокацій на 9 травня
Російські окупанти можуть вдатись до провокацій на 9 травня. Ворог часто обирає для цього символічні дати.
Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу розвідки.
"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", - розповів Юсов.
За словами представника ГУР, ворог може спрямувати провокації й проти Білорусі. Наприклад, здійснити операцію під фальшивим прапором з метою втягнути білоруську армію у війну проти нашої країни.
"Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", - підкреслив Юсов.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в низці областей України, 8 та 9 травня, шкільні заклади переведуть на дистанційну форму навчання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.