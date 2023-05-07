В ГУР предупредили о вероятности российских провокаций на 9 мая

Российские оккупанты могут прибегнуть к провокациям на 9 мая. Враг часто выбирает для этого символические даты.

"Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая", - рассказал Юсов.

По словам представителя ГУР, враг может направить провокации и против Беларуси. Например, осуществить операцию под фальшивым флагом с целью втянуть белорусскую армию в войну против нашей страны.



"Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет", - подчеркнул Юсов.