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В ГУР предупредили о вероятности российских провокаций на 9 мая

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Воскресенье 07 мая 2023 10:57
В ГУР предупредили о вероятности российских провокаций на 9 мая Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР МО (suspilne.media)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты могут прибегнуть к провокациям на 9 мая. Враг часто выбирает для этого символические даты.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канала разведки.

"Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая", - рассказал Юсов.

По словам представителя ГУР, враг может направить провокации и против Беларуси. Например, осуществить операцию под фальшивым флагом с целью втянуть белорусскую армию в войну против нашей страны.

"Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет", - подчеркнул Юсов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ряде областей Украины, 8 и 9 мая, школьные заведения переведут на дистанционную форму обучения.

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