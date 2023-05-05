В Україні школи переведуть на дистанційне навчання 8 та 9 травня. Список областей
В Україні школярів у понеділок та вівторок, 8 та 9 травня, переведуть на дистанційну форму навчання. Відповідне рішення було прийнято владою міста.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавської ОВА.
"Відповідно до рекомендацій Департаменту освіти і науки Полтавської ОВА, враховуючи можливі провокаційні обстріли з боку РФ, заклади загальної середньої та позашкільної освіти Полтавської міської територіальної громади 8 та 9 травня працюють у дистанційному форматі, заклади дошкільної освіти працюють у звичному режимі", - сказано в повідомленні.
Також на дитанційне навчання 8 та 9 травня буде переведо дітей у Кіровоградській області.
"Знаємо, з яким підлим, цинічним, підступним ворогом воюємо. Життя і безпека людей, особливо дітей, для нас – найголовніше", - заявили в ОВА.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Херсоні запровадять цілодобову комендантську годину, що триватиме з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня.
Також повідомлялось, що українські школярі повинні піти на літні канікули не пізніше, ніж 30 червня. Саме тоді повинен закінчитися навчальний рік.
Також Міністерство освіти та науки хоче скоротити кількість предметів у школах і пояснило, які дисципліни точно залишаться у програмі.
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