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ГУР показало, як розвідники знищили російський комплекс РЕБ "Поле-21" (відео)

Фото: ГУР показало, як розвідники знищили російський комплекс РЕБ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21". Бійці застосували безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Розвідники зазначають, що засоби радіоелектронної боротьби на війні мають стратегічно важливе значення.

Так, нещодавно бійці ГУР безпілотником уразили скупчення телекомунікаційних антен окупантів та знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".

 

Варто зазначити, що станція РЕБ "Поле-21" створює перешкоди та придушує будь-які сигнали навігаційних супутників у радіусі понад 25 км. Росія прийняла на озброєння комплекс у 2016 році. 

Втрати Росії

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія втратила вже понад 257 тисяч своїх військових та тисячі одиниць техніки.

Так, нещодавно бійці ССО у співпраці з іншими військовими знищили російську станцію радіоперешкод "Житель" та показали відео бойової роботи.

Також бійці прикордонної служби знищили комплекс радіоелектронної розвідки окупантів у Херсонській області. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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