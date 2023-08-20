RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГУР показало, как разведчики уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21" (видео)

Фото: ГУР показало, как разведчики уничтожили российский комплекс РЭБ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21". Бойцы применили беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Разведчики отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение.

Так, недавно бойцы ГУР беспилотником поразили скопление телекоммуникационных антенн оккупантов и уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

 

Стоит отметить, что станция РЭБ "Поле-21" создает помехи и подавляет сигналы навигационных спутников в радиусе более 25 км. Россия приняла комплекс на вооружение в 2016 году.

Потери России

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла уже более 257 тысяч своих военных и тысяч единиц техники.

Так, недавно бойцы ССО в сотрудничестве с другими военными уничтожили российскую станцию радиопомех "Житель" и показали видео боевой работы.

Также бойцы пограничной службы уничтожили комплекс радиоэлектронной разведки оккупантов в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРГлавное управление разведкиВойна в УкраинеВойна России против Украины