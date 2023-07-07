ГУР перевіряє інформацію щодо невідомих об'єктів на даху енергоблоку ЗАЕС
Супутникові знімки зафіксували нові невідомі об'єкти на даху четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції, захопленої російськими військами. Наразі ГУР перевіряє цю інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Ця інформація наразі перевіряється. Що точно відомо, то це те, що це об'єкти, яких на даху бути не повинно. Вони встановлені окупантами, які незаконно контролюють станцію. Встановлені військовими, а не персоналом", - сказав Юсов.
Він наголосив, що значення цих об'єктів - точно не покращення роботи станції.
"А далі варіанти можуть бути різні - від антен та засобів РЕБ до якихось інших речей, які можуть сприяти провокаціям на АЕС. Зараз ця інформація вивчається", - додав представник ГУР.
Загроза теракту на ЗАЕС
Російські окупанти, ймовірно, готують провокацію на Запорізькій АЕС із застосуванням вибухових пристроїв. Вони хочуть звинуватити Україну в обстрілі.
Як наголошує українське військове командування, провокацію на ЗАЕС росіяни можуть здійснити вже "найближчим часом".
Раніше президент України Володимир Зеленський вже заявив про наміри росіян влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Зокрема голова ГУР МО Кирило Буданов також підтвердив цю інформацію та відзначив, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.
Нещодавно супутникові знімки зафіксували невідомі об'єкти на даху четвертого реактора Запорізької АЕС, захопленої російськими військами. Фото компанії супутникових знімків Planet Labs були зроблені 5 липня - наступного дня після заяви Зеленського.
Тим часом інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії заявили про те, що нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.
Однак МАГАТЕ запросило в російських військових додатковий доступ до дахів реакторів ЗАЕС для підтвердження відсутності вибухівки.
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