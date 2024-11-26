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ГУР перехопило розмову військових КНДР у Курській області (відео)

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські розвідники перехопили розмову військових Корейської Народної Демократичної Республіки (КНДР), який Російська Федерація (РФ) розмістила у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України Міністерства оборони (ГУР МО).

Черговий на рації, північнокорейський військовий, проводив сеанс перевірки зв’язку, одночасно підганяючи солдатів. Він вимагав, щоб ті діяли швидше, закликаючи їх корейською мовою поспішати та повертатися назад.

Залучення КНДР до війни проти України 

Наприкінці жовтня у медіа з’явилася інформація про те, що Північна Корея направила своїх військових для підтримки Росії у війні проти України.

Зокрема, 29 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що на той момент на території Росії вже перебувало близько трьох тисяч північнокорейських солдатів. За його словами, їхня кількість найближчим часом мала суттєво зрости, що згодом і сталося.

У вівторок, 19 листопада, Зеленський повідомив, що чисельність північнокорейських військових на території РФ досягла 11 тисяч, і ця цифра може зрости до 100 тисяч осіб.

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ГУРКурська область