ГУР перехватило разговор военных КНДР в Курской области (видео)

Дежурный на рации, северокорейский военный, проводил сеанс проверки связи, одновременно подгоняя солдат. Он требовал, чтобы те действовали быстрее, призывая их на корейском языке спешить и возвращаться обратно.

Привлечение КНДР к войне против Украины

В конце октября в медиа появилась информация о том, что Северная Корея направила своих военных для поддержки России в войне против Украины.

В частности, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на тот момент на территории России уже находилось около трех тысяч северокорейских солдат. По его словам, их количество в ближайшее время должно было существенно возрасти, что впоследствии и произошло.

Во вторник, 19 ноября, Зеленский сообщил, что численность северокорейских военных на территории РФ достигла 11 тысяч, и эта цифра может вырасти до 100 тысяч человек.