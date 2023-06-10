ГУР про передачу полонених Угорщині: немає фактів, що військові на волі

Наразі в України немає інформації про те, що факт передання українських полонених Російською православною церквою Угорщини відбувся. Зокрема, Київ не знає, чи на волі військові.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Станом на зараз у нас немає інформації про те, що факт відбувся, що полонені вже на території цієї країни та на свободі. Оскільки Україна - це цивілізована держава, то для нас головне - людина та життя. Сподіваємось, що в результаті цих маніпуляцій з боку держави-агресора частина українців опиниться на свободі", - заявив він.

За словами Юсова, Україна говоритиме з усіма учасниками передачі військових та з'ясовуватиме деталі.

"А все інше ми з'ясуємо та прокоментуємо. Тема чутлива, тут будь-яке слово може вплинути на результат. Ми будемо говорити з усіма учасниками цього процесу і з'ясовувати моменти", - заявив він.

Представник ГУР наголосив, що Москва не виконує гуманітарного права та Женевських конвенцій.

"Але факт залишається фактом - Росія не виконує гуманітарне право та Женевські конвенції, а використовує їх, маніпулює в своїх інтересах", - додав він.

Передача українських полонених Угорщині

Джерела РБК-Україна раніше повідомляли, що РПЦ та її патріарх Кирило планують передати Угорщині щонайменше 11 українських військовополонених з метою повернути втрачену легітимність церкви проти якої було ведено широкі міжнародні санкції.

За даними джерел, Росія планувала розіграти так звану "угорську карту", щоб актуалізувати уявні проблеми нібито "закарпатського сепаратизму".

У прес-службі РПЦ заявили, що "передача відбулася на прохання угорської сторони". Напередодні передачу полонених підтвердили в Угорщині .

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