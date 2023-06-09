Підтвердження немає. ГУР перевіряє заяву РПЦ про передачу Угорщині полонених українців

Про це в коментарі РБК-Україна сказав представник Головного управління розвідки Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Україна зв'язалася з Угорщиною

"Ми відстежуємо інформацію, яка стосується українських військовополонених, в тому числі інформацію, яка з'явилася на сайті так званої РПЦ. На сьогодні немає офіційного підтвердження цих даних", - заявив Юсов.

За його словами, українське МЗС в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими зв'язалися з угорськими колегами - з дипломатами Угорщини в Києві та Москві, з угорським МЗС.

"І станом на зараз міністерство закордонних справ Угорщини не підтверджує даної інформації. Крім того, наше МЗС зв'язалося з віце-прем'єром Угорщини з питань релігії Жолтом Шем'єном. І в їхньому уряді станом на зараз також не підтверджують інформацію, розміщену на сайті РПЦ", - зазначив Юсов.

Представник ГУР сказав, що цю інформацію також не підтверджують міжнародні структури, зокрема Комітет червоного хреста.

"До того ж, крім власне так званої РПЦ, яка діє на території держави-агресора, жодні інші умовно офіційні структури Російської Федерації не оприлюднювали і не підтверджували даних щодо нібито передачі іншій країні наших військовополонених", - акцентував Юсов.

Інформація може виявитися фейковою

Тобто, за словами представника ГУР, або ця інформація загалом не відповідає дійсності, або мова йшла про якусь спецоперацію чи співпрацю за участю певних неофіційних структур, які не можна називати причетними до тієї чи іншої держави на офіційному рівні.

"Чи відбулася така передача насправді - це зараз перевіряється", - стверджує співрозмовник.

Своєю чергою він зазначив, що ГУР мало інформацію про спецоперацію, інформаційно-психологічну операцію, яку готували російські спецслужби за участі релігійної організації держави-агресора РПЦ.

"Її мета полягала у відновленні репутації та піднятті іміджу на території Європейського союзу. На жаль, Російська Федерація продовжує використовувати найбільш чутливі теми, зокрема долі військовополонених не для вирішення гуманітарних питань і виконання міжнародних зобов'язань, а для проведення окремих інформаційно-психологічних операцій", - підкреслив Юсов.

Він нагадав, що єдиний орган, який в Україні уповноважений займатися поверненням та обміном наших військовополонених - це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, що відповідає Женевським конвенціям.

"Формально подібна структура діє і на території РФ. Але жодної активності щодо даної ситуації з їхнього боку не було", - говорить Юсов.

У підсумку він додав, що більшість українських захисників та захисниць, що знаходяться сьогодні у російському полоні, вважають себе православними.

"І ми сподіваємось і наполягаємо на тому, що має бути однаково рівне ставлення до всіх військовополонених, незалежно від їхнього релігійного віросповідання, етнічного чи регіонального походження. Власне, саме такий цивілізований підхід демонструє сьогодні Україна на виконання міжнародного гуманітарного права", - підсумував представник ГУР.

Передісторія

Раніше проінформовані джерела РБК-Україна повідомляли, що РПЦ планує передати частину українських полонених Угорщині і це рішення не було узгоджене з Україною.

За словами одного зі співрозмовників, РПЦ та її патріарх Кирило (Гундяєв) збирається передати Угорщині щонайменше 11 українських військовополонених. А одним з посередників має виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.

Таким чином РПЦ хоче повернути втрачену легітимність російської церкви, щодо якої введено широкі міжнародні санкції, а також делегітимізувати сам процесу обміну військовополоненими.

Водночас джерело повідомляло, що Росія також укотре планує розіграти так звану "угорську карту" й актуалізувати уявні проблеми нібито "закарпатського сепаратизму".

Зазначимо, що вчора у прес-службі РПЦ було опубліковано повідомлення про те, що ця "передача відбулася на прохання угорської сторони". При цьому там не уточнили про яку кількість полонених українців йшла мова.

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