ГУР о передаче пленных Венгрии: нет фактов, что военные на свободе

Сейчас у Украины нет информации о том, что факт передачи украинских пленных Российской православной церковью Венгрии состоялся. В том числе, Киев не знает, на свободе ли военные.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"По состоянию на сейчас у нас нет информации о том, что факт состоялся, что пленные уже на территории этой страны и на свободе. Поскольку Украина - это цивилизованное государство, то для нас главное - человек и жизнь. Надеемся, что в результате этих манипуляций со стороны государства-агрессора часть украинцев окажется на свободе", - заявил он.

По словам Юсова, Украина будет говорить со всеми участниками передачи военных и выяснять детали.

"А все остальное мы выясним и прокомментируем. Тема чувствительная, здесь любое слово может повлиять на результат. Мы будем говорить со всеми участниками этого процесса и выяснять моменты", - заявил он.

Представитель ГУР подчеркнул, что Москва не выполняет гуманитарное право и Женевские конвенции.

"Но факт остается фактом - Россия не выполняет гуманитарное право и Женевские конвенции, а использует их, манипулирует в своих интересах", - добавил он.

Передача украинских пленных Венгрии

Источники РБК-Украина ранее сообщали, что РПЦ и ее патриарх Кирилл планируют передать Венгрии минимум 11 украинских военнопленных с целью вернуть утраченную легитимность церкви против которой были ведены широкие международные санкции.

По данным источников, Россия планировала разыграть так называемую "венгерскую карту", чтобы актуализировать мнимые проблемы якобы "закарпатского сепаратизма".

В пресс-службе РПЦ заявили, что "передача состоялась по просьбе венгерской стороны". Накануне передачу пленных подтвердили в Венгрии.

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