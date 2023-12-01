Скільки українців залишаються в Секторі Гази та хочуть виїхати: нові дані від посла
Україна отримала ще 146 звернень своїх громадян, які бажають евакуюватися із Сектору Гази. Загалом на території анклаву може залишатися близько 500 українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі телемарафону.
"Ми отримали 329 дозволів на наших громадян від ізраїльтян та єгиптян. Нам вдалося вивезти 259 осіб, із них 172 - вже знаходяться в Україні. Решта вирішили залишитися в Єгипті чи поїхати до Європи самотужки", - зазначив він.
За словами Корнійчука, з моменту припинення бойових дій і успішного етапу евакуації надійшло додатково ще 146 звернень громадян.
"І це дещо дивно, тому що з цих громадян абсолютна більшість мали дозвіл на виїзд, але ним не скористалися. З різних причин", - пояснив він.
Корнійчук зазначає, що наразі головною задачею є максимально швидке отримання нового дозволу та вивозу цих людей на територію Єгипту.
"На погодження документи ми вже подали. Ситуація під контролем у президента безпосередньо й у міністра закордонних справ. І я впевнений, що до кінця тижня зможемо вивести суттєву частину з цих людей, які залишилися та висловили бажання бути евакуйованими", - продовжив він.
Посол України в Ізраїлі підкреслив, що серед охочих - абсолютна більшість жінки та діти.
"От я назвав 146 осіб і з них нових громадян, які раніше не подавалися на евакуацію, всього 54. Жінок і дітей серед них понад 110", - підсумував Корнійчук.
Коментуючи питання про кількість українців що досі перебувають в Секторі Гази, дипломат зазначив, що їх кількість може сягати півтисячі.
Війна між Ізраїлем та ХАМАС
Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали мирних жителів.
Як зазначав наприкінці жовтня посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, у Секторі Газа застрягли сотні українців, вони фактично стали заручниками ХАМАСу.
Тиждень тому Ізраїль та ХАМАС домовились про укладення 4-х денного перемир'я для обміну полоненими. Сьогодні стало відомо, що Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа і заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.
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