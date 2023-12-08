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ГУР обнародовало видео эвакуации украинских женщин и детей из Сектора Газа

Сектор Газа, Пятница 08 декабря 2023 23:50
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ГУР обнародовало видео эвакуации украинских женщин и детей из Сектора Газа Фото: из Сектора Газа эвакуировали очередную группу украинцев (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

По поручению президента Владимира Зеленского 8 декабря 2023 года из Сектора Газа эвакуированы еще 39 граждан Украины - женщин и детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

Миссию реализовали Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Министерство иностранных дел Украины.

Успешная эвакуация граждан из зоны конфликта стала возможной благодаря скоординированным и четким действиям сотрудников украинской спецслужбы и дипломатов.

Определяющими в реализации спасательной операции стали усилия, приложенные послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.

Эвакуация украинцев из Сектора Газа

После вторжения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля 7 октября, Тель-Авив начал масштабную военную операцию против террористов.

В результате боевых действий и частичной оккупации анклава израильской армией ЦАХАЛ, регион оказался в блокаде и подвергся масштабным разрушениям с большим количеством жертв среди гражданского населения.

В начале ноября из Сектора Газа эвакуировали первую группу украинцев. С тех пор эвакуация не прекращалась и продолжается до сих пор.

Сегодня, 8 декабря, президент Владимир Зеленский сообщил о планах эвакуации из Сектора Газа около 40 украинцев.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук 1 декабря заявил, что на территории палестинского анклава могут оставаться еще около 500 украинцев.

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