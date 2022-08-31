ГУР обратилась к крымчанам перед бархатным сезоном, чтобы узнать "места отдыха" оккупантов

Жителей Крыма просят сообщить украинской разведке места дислокации российских оккупационных войск и маршруты передвижения техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Украинская разведка просит срочно сообщить "самые популярные" места для посещения оккупантов:
Связаться с ГУР можно по телефону +380969455341, который есть в Signal и WhatsApp.
Напомним, Россия собирается перебросить в Крым срочников и так называемых "добровольцев" из Московской и Ленинградской областей.
Кроме того, россияне усилили "скрытую мобилизацию" в центральных регионах, в частности в Московской и Ленинградской областях.
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