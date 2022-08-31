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ГУР обратилась к крымчанам перед бархатным сезоном, чтобы узнать "места отдыха" оккупантов

Фото: ГУР обратилась к крымчанам перед бархатным сезоном, чтобы узнать "места отдыха" оккупантов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Жителей Крыма просят сообщить украинской разведке места дислокации российских оккупационных войск и маршруты передвижения техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Украинская разведка просит срочно сообщить "самые популярные" места для посещения оккупантов:

  • точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно геопривязку с координатами),
  • места жительства руководящего состава российских войск (желательное геопривязывание с координатами),
  • места расположения и маршруты передвижения военной техники,
  • точные данные местных коллаборантов, перешедших на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывания с координатами, ФИО, должности и место работы),
  • лиц, которые "сочувствуют" оккупантам и другим сторонникам оккупационной власти.

Связаться с ГУР можно по телефону +380969455341, который есть в Signal и WhatsApp.

Напомним, Россия собирается перебросить в Крым срочников и так называемых "добровольцев" из Московской и Ленинградской областей.

Кроме того, россияне усилили "скрытую мобилизацию" в центральных регионах, в частности в Московской и Ленинградской областях.

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Главное управление разведкиКрым