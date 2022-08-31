ГУР обратилась к крымчанам перед бархатным сезоном, чтобы узнать "места отдыха" оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Связаться с ГУР можно по телефону +380969455341 , который есть в Signal и WhatsApp.

Напомним, Россия собирается перебросить в Крым срочников и так называемых "добровольцев" из Московской и Ленинградской областей.

Кроме того, россияне усилили "скрытую мобилизацию" в центральных регионах, в частности в Московской и Ленинградской областях.

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