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ГУР звернулася до кримчан перед бархатним сезоном, аби дізнатися "місця відпочинку" окупантів

Фото: ГУР звернулася до кримчан перед бархатним сезоном, аби дізнатися "місця відпочинку" окупантів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканців Криму просять повідомити українській розвідки місця дислокації російських окупаційних військ та маршрути пересування техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Українська розвідка просить терміново повідомити "найпопулярніші" місця для відвідування окупантів:

  • точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язку з координатами),
  • місця проживання керівного складу російських військ (бажане геоприв’язування з координатами),
  • місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
  • точні дані місцевих колаборантів, що перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці),
  • осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

Зв'язатися з ГУР можна за телефором +380969455341, який є у Signal та WhatsApp.

Нагадаємо, Росія збирається перекинути в Крим строковиків і так званих "добровольців" з Московської та Ленінградської областей.

Окрім того, росіяни посилили "приховану мобілізацію" у центральних регіонах, зокрема у Московській та Ленінградській областях.

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