ГУР звернулася до кримчан перед бархатним сезоном, аби дізнатися "місця відпочинку" окупантів

Мешканців Криму просять повідомити українській розвідки місця дислокації російських окупаційних військ та маршрути пересування техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
Українська розвідка просить терміново повідомити "найпопулярніші" місця для відвідування окупантів:
Зв'язатися з ГУР можна за телефором +380969455341, який є у Signal та WhatsApp.
Нагадаємо, Росія збирається перекинути в Крим строковиків і так званих "добровольців" з Московської та Ленінградської областей.
Окрім того, росіяни посилили "приховану мобілізацію" у центральних регіонах, зокрема у Московській та Ленінградській областях.
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