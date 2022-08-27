ua ru
Сб, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России "скрытая мобилизация" дошла до Московской и Ленинградской областей, - ГУР

Новина українською →
Москва, Суббота 27 августа 2022 13:56
В России "скрытая мобилизация" дошла до Московской и Ленинградской областей, - ГУР Фото: Россия мобилизует на войну в Украину жителей Московской и Ленинградской областей (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Так называемая "скрытая мобилизация" в России уже дошла до центральных регионов. Теперь на войну в Украине агитируют жителей Московской и Ленинградской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, ранее на войну активно забирали мужчин из отсталых регионов - Бурятии, Тувы и республик Кавказа. Кураторами мобилизации назначили руководителей этих регионов. Таким образом в Московской области главой стал губернатор Андрей Воробьев, работающий на должности с 2012 года.

В регионах проводят активную рекламную кампанию и агитацию в сети и СМИ. Мужчинам призывного возраста предлагают подписать контракт "добровольца" на срок от 3 до 12 месяцев. Желающим обещают зарплату до 240 тысяч рублей, а на время обучения 30-45 тысяч рублей.

Вербовщики рассказывают, что медицинская комиссия проводится условно. Фактически берут всех желающих, даже с категорией "В" в военном билете. То есть, ограниченно годных.

Мужчин из Москвы и области забирают в танкисты. Подготовка длится от 10 дней до месяца. Главное внимание сосредоточено на подготовке экипажей танков Т-72Б3.

Далее "добровольцев" отправляют в 56-й центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 71717), который находится в Сертолово Ленинградской области, для прохождения углубленной подготовки.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, сколько наемников из ЧВК "Вагнер" воюет в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в России Российская Федерация Москва Война в Украине
NEWS
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать