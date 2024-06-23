В ГУР назвали кількість військових РФ, які здалися в полон в рамках проекту "Хочу жить"

За даними української військової розвідки, останнім часом таких випадків побільшало, а пов'язане це, зокрема, з активізацією ворожого наступу. Крім того, йдеться в сюжеті, також чимало солдатів ворожої армії добровільно заздалегідь просяться до українського полону.

"Кількість звернень до державного проекту "Хочу жить" з боку російських загарбників і справді зросла. І кількість бажаючих здатися в полон стала більшою. Лише в рамках цього проекту уже понад 300 російських окупантів здалося в український полон", - сказав Юсов.

Представник ГУР при цьому зауважив, що частина з них "одразу виявила бажання не бути обміняними, або навіть доєднатися до Сил безпеки і оборони".

Проект "Хочу жить"

Нагадаємо, в Україні діє проєкт "Хочу жити" для росіян, які бажають здатись в полон. Для отримання додаткової інформації їхнім рідним чи близьким необхідно зателефонувати за номерами:

з території Росії - +380956886888; +380936886888 та +380976886688;

з території України - 688 (тільки з українських номерів) та +380443508917.