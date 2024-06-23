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В ГУР назвали кількість військових РФ, які здалися в полон в рамках проекту "Хочу жить"

Фото: представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України фіксують зростання кількості звернень з боку російських окупантів, охочих здатися в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР МОУ Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

За даними української військової розвідки, останнім часом таких випадків побільшало, а пов'язане це, зокрема, з активізацією ворожого наступу. Крім того, йдеться в сюжеті, також чимало солдатів ворожої армії добровільно заздалегідь просяться до українського полону.

"Кількість звернень до державного проекту "Хочу жить" з боку російських загарбників і справді зросла. І кількість бажаючих здатися в полон стала більшою. Лише в рамках цього проекту уже понад 300 російських окупантів здалося в український полон", - сказав Юсов.

Представник ГУР при цьому зауважив, що частина з них "одразу виявила бажання не бути обміняними, або навіть доєднатися до Сил безпеки і оборони".

Проект "Хочу жить"

Нагадаємо, в Україні діє проєкт "Хочу жити" для росіян, які бажають здатись в полон. Для отримання додаткової інформації їхнім рідним чи близьким необхідно зателефонувати за номерами:

  • з території Росії - +380956886888; +380936886888 та +380976886688;
  • з території України - 688 (тільки з українських номерів) та +380443508917.

Також працюють гарячі лінії за номерами +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84, а також чат-бот.

Російські військові в полоні

Нагадаємо, українські захисники мало не щодня беруть у полон російських загарбників. Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у Донецькій області один український воїн самостійно зміг узяти в полон 4 російських окупантів.

Також 6 червня стало відомо, що у Вовчанську Харківської області українські військові взяли в полон цілу групу російських штурмовиків.

А перед тим повідомлялося, що у Донецькій області прикордонники взяли в полон росіянина, який був переодягнений у форму ЗСУ.

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Головне управління розвідкиГУР