В ГУР назвали кількість військових РФ, які здалися в полон в рамках проекту "Хочу жить"

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України фіксують зростання кількості звернень з боку російських окупантів, охочих здатися в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР МОУ Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.
За даними української військової розвідки, останнім часом таких випадків побільшало, а пов'язане це, зокрема, з активізацією ворожого наступу. Крім того, йдеться в сюжеті, також чимало солдатів ворожої армії добровільно заздалегідь просяться до українського полону.
"Кількість звернень до державного проекту "Хочу жить" з боку російських загарбників і справді зросла. І кількість бажаючих здатися в полон стала більшою. Лише в рамках цього проекту уже понад 300 російських окупантів здалося в український полон", - сказав Юсов.
Представник ГУР при цьому зауважив, що частина з них "одразу виявила бажання не бути обміняними, або навіть доєднатися до Сил безпеки і оборони".
Нагадаємо, в Україні діє проєкт "Хочу жити" для росіян, які бажають здатись в полон. Для отримання додаткової інформації їхнім рідним чи близьким необхідно зателефонувати за номерами:
Також працюють гарячі лінії за номерами +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84, а також чат-бот.
Нагадаємо, українські захисники мало не щодня беруть у полон російських загарбників. Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у Донецькій області один український воїн самостійно зміг узяти в полон 4 російських окупантів.
Також 6 червня стало відомо, що у Вовчанську Харківської області українські військові взяли в полон цілу групу російських штурмовиків.
А перед тим повідомлялося, що у Донецькій області прикордонники взяли в полон росіянина, який був переодягнений у форму ЗСУ.
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