В ГУР назвали количество военных РФ, сдавшихся в плен в рамках проекта "Хочу жить"

По данным украинской военной разведки, в последнее время таких случаев стало больше, а связано это, в частности, с активизацией вражеского наступления. Кроме того, говорится в сюжете, также много солдат вражеской армии добровольно заранее просятся в украинский плен.

"Количество обращений к государственному проекту "Хочу жить" со стороны российских захватчиков действительно возросло. И количество желающих сдаться в плен стало больше. Только в рамках этого проекта уже более 300 российских оккупантов сдалось в украинский плен", - сказал Юсов.

Представитель ГУР при этом отметил, что часть из них "сразу изъявила желание не быть обмененными, или даже присоединиться к Силам безопасности и обороны".

Проект "Хочу жить"

Напомним, в Украине действует проект "Хочу жить" для россиян, желающих сдаться в плен. Для получения дополнительной информации их родным или близким необходимо позвонить по телефонам:

с территории России - +380956886888; +380936886888 и +380976886688;

с территории Украины - 688 (только с украинских номеров) и +380443508917.

Также работают горячие линии по номерам +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84, а также чат-бот.