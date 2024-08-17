ГУР кібератакувало російське підприємство з розробки ядерної зброї

За даними ГУР, хакери здійснили успішну атаку на єдиного провайдера у місті Снєжинськ Челябінської області РФ компанію "Вега". В результаті було виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів.

"Інформація на серверах "Веги" - знищена. Без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста", - повідомили в розвідці.

Серед них - "ВНИИТФ" (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики). Це російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера "Вега".

"Вдала атака у кіберпросторі агресора дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями", - повідомили в ГУР.

Представники розвідки зауважили, що здобута інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб.

"Наслідком кібероперації також стала загроза зриву держоборонзамовлення агресора, про що свідчать коментарі у місцевих пабліках Снєжинська", - додали в ГУР.