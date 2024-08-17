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ГУР кібератакувало російське підприємство з розробки ядерної зброї

Фото: ГУР провело кібероперації на Росії (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Кіберфахівці ГУР спільно з хакерською групою "ВО Team" продуктивно попрацювали під Челябінськом. Завдяки роботі спеціалістів було паралізовано роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю держави-агресора Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.

За даними ГУР, хакери здійснили успішну атаку на єдиного провайдера у місті Снєжинськ Челябінської області РФ компанію "Вега". В результаті було виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів.

"Інформація на серверах "Веги" - знищена. Без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста", - повідомили в розвідці. 

Серед них - "ВНИИТФ" (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики). Це російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера "Вега".

"Вдала атака у кіберпросторі агресора дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями", - повідомили в ГУР.

Представники  розвідки зауважили, що здобута інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб.

"Наслідком кібероперації також стала загроза зриву держоборонзамовлення агресора, про що свідчать коментарі у місцевих пабліках Снєжинська", - додали в ГУР.

Нагадаємо, що наприкінці липня українська розвідка здійснила масштабну кібератаку на фінансовий сектор та урядові ресурси Росії. Атака тривала протягом тижня.

Представника Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що "далі буде".

Нагадаємо, що під час атаки під удар потрапляли декілька компаній в Росії, які підтримують війну проти України.

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ГУРКібератакаВійна Росії проти України