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Українські хакери атакували декілька російських компаній, які підтримують війну

Росія, Субота 29 червня 2024 10:51
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Українські хакери атакували декілька російських компаній, які підтримують війну Фото: хакери атакували російські компанії, які підтримують війну проти України (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Українські хакери атакували декілька компаній в Росії, які підтримують війну. Зокрема, деякі компанії допомагають окупаційним військам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Активісти кіберспільноти BO Team спільно з фахівцями ГУР продовжують атакувати об’єкти на території Росії.

За минулий тиждень хакери:

  • знищили понад 100 терабайтів даних компанії OrbitSoft - розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії;
  • знищили усі дані на восьми серверах компанії Orient Systems - розробника та постачальника обладнання для навігації. Вказана компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БПЛА;
  • знищили усі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті Нижній Новгород - "Линктелеком НН" та "Аксесс Телеком". Усім абонентам вказаних провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.

Фото: хакери атакували російські компанії, які підтримують війну проти України (t.me/DIUkraine)

Інші атаки хакерів ГУР

Джерела РБК-Україна повідомили, що ГУР Міноборони атакувало кілька великих інтернет-провайдерів у Криму.

Також нещодавно стало відомо, що хакери української розвідки атакували сервери пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху Кримським мостом.

Як зазначається, біля мосту утворилася черга з авто. Протягом години затор збільшився у шість разів, а на ранок наступного дня у черзі стояло вже близько трьохсот машин.

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