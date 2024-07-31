ГУР про кібератаки в Росії: не можемо підтвердити чи спростувати, але далі буде

Протягом тижня спостерігались масовані атаки на військову цифрову інфраструктуру ворога . Також під ударом був фінансовий сектор, який залучений до забезпечення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Не можемо ані підтвердити це, ані спростувати. Але точно далі буде. Справді спостерігалися тиждень масовані атаки на військову цифрову кіберінфраструктуру ворога. Треба розуміти, що мова йде про фінансовий сектор, а також інший кіберсектор противника, який залучений до фінансування й забезпечення геноцидної війни проти українців", - заявив Юсов.

За словами представника ГУР, низка фінансових установ, а також Центробанк Російської Федерації, станом на вчорашній день, не змогли відновити свої послуги та сервіси. Також є інформація щодо витоку даних. Їх зможуть вивчити кіберфахівці та використати у відповідних цілях.

"Вочевидь ворог має розуміти на всіх напрямках, в тому числі на кіберпросторі, що за агресію проти України буде відплата і наслідки", - додав він.

Кібератаки на Росію

Згідно з даними джерел РБК-Україна у спецслужбах, протягом тижня українська розвідка здійснювала масштабну кібератаку проти фінансового сектору й урядових ресурсів Росії. Під час операції вдалось уразити критично важливі ресурси та отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних.

Варто додати, що це не єдина кібератака проти ворога. Як приклад, нещодавно українська розвідка здійснила кібератаку на майже сотню російських сайтів.

Також під удар потрапляли декілька компаній в Росії, які підтримують війну проти України.