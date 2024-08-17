ГУР кибератаковало российское предприятие по разработке ядерного оружия

По данным ГУР, хакеры осуществили успешную атаку на единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области РФ компанию "Вега". В результате были выведены из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов.

"Информация на серверах "Веги" - уничтожена. Без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города", - сообщили в разведке.

Среди них - "ВНИИТФ" (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики). Это российское предприятие-разработчик ядерных боеприпасов, которое было подключено только к провайдеру "Вега".

"Удачная атака в киберпространстве агрессора позволила получить персональные данные работников и массив других документов указанного завода, который находится под санкциями", - сообщили в ГУР.

Представители разведки отметили, что полученная информация, в частности, позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц.

"Следствием кибероперации также стала угроза срыва гособоронзаказа агрессора, о чем свидетельствуют комментарии в местных пабликах Снежинска", - добавили в ГУР.