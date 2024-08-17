ГУР кибератаковало российское предприятие по разработке ядерного оружия

Киберспециалисты ГУР совместно с хакерской группой «ВО Team» продуктивно поработали под Челябинском. Благодаря работе специалистов была парализована работа предприятия, которое разрабатывает ядерное оружие государства-агрессора России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.
По данным ГУР, хакеры осуществили успешную атаку на единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области РФ компанию "Вега". В результате были выведены из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов.
"Информация на серверах "Веги" - уничтожена. Без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города", - сообщили в разведке.
Среди них - "ВНИИТФ" (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики). Это российское предприятие-разработчик ядерных боеприпасов, которое было подключено только к провайдеру "Вега".
"Удачная атака в киберпространстве агрессора позволила получить персональные данные работников и массив других документов указанного завода, который находится под санкциями", - сообщили в ГУР.
Представители разведки отметили, что полученная информация, в частности, позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц.
"Следствием кибероперации также стала угроза срыва гособоронзаказа агрессора, о чем свидетельствуют комментарии в местных пабликах Снежинска", - добавили в ГУР.
Напомним, что в конце июля украинская разведка осуществила масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы России. Атака продолжалась в течение недели.
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что "продолжение следует".
Напомним, что во время атаки под удар попадали несколько компаний в России, поддерживающих войну против Украины.
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