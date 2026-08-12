Шлях від Маніли до фронту

Українська воєнна розвідка ідентифікувала ліквідованого окупанта. Ним виявився 37-річний уродженець Манільської агломерації Джерік Джумаділ Ундол (Jeric Jumadil Undol).

Історія його участі у війні розвивалася стрімко - 22 січня 2026 року - Ундол оформив російську візу. 18 квітня - прибув до РФ для підписання контракту та був розміщений у центрі військово-патріотичного виховання молоді "Авангард".

Вже 3 травня - підписав контракт із збройними силами РФ на один рік.

Фото: на Донбасі ліквідували іноземного найманця окупантів (t.me/DIUkraine)

Швидка ліквідація на Донеччині

Військова підготовка найманця тривала лише близько тижня. Вже в середині травня філіппінця відправили безпосередньо на лінію бойового зіткнення.

Наприкінці травня Ундол загинув під час штурму в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області - поблизу стику Донецької, Харківської та Луганської областей.

Він свідомо проігнорував застереження уряду Філіппін та закони власної країни заради обіцянок "легких" грошей.